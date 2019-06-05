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ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

Пока такого уведомления служба не получала

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готова организовать поездку основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если получит соответствующее уведомление следствия. Об этом "Интерфаксу" сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Пока его ведомство такой документ не получало. "Если такое разрешение поступит - мы со своей стороны все сделаем, все организуем, как надо. Никаких проблем в этом нет", - заверил Максименко.

Калви находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве. 30 мая он направил следователю ходатайство с просьбой разрешить ему поехать на ПМЭФ, говорил представитель Baring Vostok.

4 июня источник "Интерфакса" рассказал, что следователи не обсуждали с представителем Калви возможность такой поездки. Он добавил, что каждое ходатайство бизнесмена об освобождении из-под домашнего ареста будет рассмотрено в соответствии с законом. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил, что на вечер вторника разрешения на поездку у защиты не было. Ранее в тот же день РБК со ссылкой на источники сообщал, что следователи связывались с защитой Калви по вопросу его возможного освобождения из-под домашнего ареста для поездки на форум.

Майкла Калви обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Кроме него, по этому делу проходят еще пять человек. В середине февраля их всех арестовали. В апреле суд перевел Калви под домашний арест.

Фонд Baring Vostok ежегодно участвует в работе ПМЭФ. В 2019 году делегацию компании возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. Предполагается, что она выступит в ряде панельных сессий.

Майкл Калви ПМЭФ ФСИН Валерий Максименко

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