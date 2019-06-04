Следствие не обсуждало с адвокатами Калви вопрос о его поездке на ПМЭФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Представители следствия не обсуждали с защитой основателя фонда "Baring Vostok" Майкла Калви вопрос его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Ранее о том, что следователи связывались с защитой Калви по вопросу его возможного освобождения из-под домашнего ареста для поездки на ПМЭФ, сообщил РБК.

"Каждое ходатайство Калви об освобождении из-под домашнего ареста будет рассматриваться в соответствии с российским законодательством", - отметил источник.

В свою очередь адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин во вторник вечером сообщил "Интерфаксу", что ответа следствия на ходатайство о поездке Калви на ПМЭФ сторона защита к настоящему времени не получала.

В минувшую пятницу в Baring Vostok "Интерфаксу" сообщили, что адвокаты Калви подали прошение разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Так называемое дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу основателя фонда, американского бизнесмена Калви, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, ещё одного партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей.