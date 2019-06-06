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В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила, что запрет абортов категорически недопустим, поскольку это приведет к росту младенческой смертности и другим негативным последствиям.

"Никакими запретительными мерами - я сама педиатр, и сразу об этом говорю - мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!" - сказала Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

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По ее словам, снижать число абортов государству успешно удается за счет программ поддержки и консультирования женщин, причем статистика положительная. Так, отметила она, в 2013 году в России было сделано 881,37 тыс. абортов, из них 582 тыс. - по желанию женщины. В 2018 году было сделано 567,18 тыс. абортов, по желанию женщины - 294,45 тыс.

"Раньше более 50% хотели делать аборт (более 50% абортов проводилось по желанию женщины - ИФ), то теперь менее 50%. Женщины уже стараются не делать аборты", - сказала Яковлева.

Она добавила, что нужно, во-первых, вести работу с медицинским персоналом, чтобы он был заинтересован мотивировать женщину не делать аборт, а во-вторых, организовать социальную помощь женщине и молодой девушке, чтобы она могла сохранить ребенка.

Минздрав РФ

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