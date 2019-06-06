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Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Мировая нефтегазовая отрасль стала заложницей политики, считает глава "Роснефти"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке. Он заявил об этом на ПМЭФ.

Целями США он считает переформатирование мирового экономического и политического пространства, "слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей" и "устранение конкурентов любой ценой". В этой ситуации "под огонь санкций и торговых ограничений" попадают "не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны изгои", но даже и традиционные партнеры из числа союзников Америки", отметил он.

Риски добывающих стран усиливаются в том числе за счет "твитов" глобального регулятора в лице президента США Дональда Трампа, отметил он. "Для нефтегазовой отрасли ничего, кроме краткосрочных, единовременных рывков цены эти комментарии в твиттере не создают", - заявил глава "Роснефти".

Геополитическую нестабильность, вызванную действиями США, он назвал ключевым вызовом "глобальной энергетической трансформации", подразумевающей ускоренное развитие высокоэффективных энергосберегающих технологий, а также их адаптацию под быстро меняющиеся потребности рынка. В связи с этим он предложил "сфокусироваться именно на вопросах преодоления внешних угроз, снижения волатильности и роста устойчивости мирового энергетического сообщества".

По его мнению, США масштабно используют энергетику как политическое оружие, вводя санкции или даже просто угрожая их применить. В результате мировая нефтегазовая отрасль стала заложницей политики. Так, из-за санкций добыча нефти в Иране к концу 2020 года может снизиться еще на 10-20%, до 2,2 баррелей в сутки, предупредил он.

В отсутствие реакции мирового сообщества санкционная политика США остается безнаказанной, а это способствует ее "тиражированию" на других энергетических рынках, отметил глава "Роснефти". Он предположил, что дальнейший рост добычи нефти в Техасе может потребовать "новой санкционной жертвы", а ею может стать "любая нефтедобывающая страна". По оценке Сечина, в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году экспорт нефти и нефтепродуктов из США может составить 9 млн баррелей в сутки. Для остальных участников рынка американский "золотой век" может оказаться веком энергетического колониализма, опасается он.

В будущем спрос на нефть неизбежен, сказал также Сечин. Угрозы спросу со стороны электромобилей он не видит. По его мнению, технологии там недостаточно отлажены, а аварии с участием машин-беспилотников указывают на существенные ограничения в расширении сфер использования искусственного интеллекта. По его прогнозу, в обозримом будущем доля электромобилей в мировом автопарке не превысит 12-15%, а их распространение будет в лучшем случае носить локальный характер в крупных агломерациях.

Игорь Сечин США Роснефть Венесуэла PDVSA

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