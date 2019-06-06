В России нашли деньги на 100 мусороперерабатывающих заводов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что средства на 100 мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов выделены, в том числе и из федерального бюджета.

"Реформа настоящая, мусорная, начнется только тогда, когда мы построим в России около 200 мусоросортировочных и мусороперерабатывающих мощностей. Вот тогда реформа реально начнется, до этого говорить о ней немножко преждевременно", - сказал Иванов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Он уточнил, что на "100 таких мощностей средства выделены уже, в том числе бюджетные, и думаю, года через 2-3 мы уже эти мощности получим".

Накануне тему поднял генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. На совещании в Ростове-на-Дону, посвященном состоянию законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), он заявил, что в 38 регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в настоящее время вообще нет мусороперерабатывающих заводов. С начала года эксплуатация полигонов с заполнением на 90% от проектной мощности и выше осуществлялась в десяти субъектах Центральной России, пяти субъектах на Северо-Западе и пяти - на Юге России.