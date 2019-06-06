Глава Минтруда РФ не понял идею "отцовского капитала"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что не понимает логики авторов идеи так называемого "отцовского капитала" - выплаты отцам по рождению третьего ребенка.

"Я просто не знаю, что имели ввиду авторы, сложно понять ход мыслей", - сказал Топилин на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

По его словам, материнский капитал - это мера, которая направлена именно на поддержку семьи, а не только на поддержку непосредственно матери. "Деньги, которые идут за сертификатом, - это средства для семьи, для ее благополучия", - сказал министр.

В конце мая газета "Известия" сообщила о предложении комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства ввести специальную субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Размер субсидии предлагается сделать сопоставимым с материнским капиталом, который назначается после рождения второго ребенка и составляет 453 тыс. рублей, пишет газета.

Одним из условий получения "отцовского капитала" авторы предлагают сделать то, что все трое детей рождены и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - пояснял газете свою позицию автор предложения, зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская сказала "Интерфаксу", что, по ее мнению, "отцовский капитал" не решит проблемы с низкими доходами российских семей и вряд ли поспособствует более тесному контакту отцов и детей.

"Вопросов к предлагаемой мере гораздо больше, чем понимания того, как она может решить проблему сокращающейся рождаемости", - отмечала эксперт.