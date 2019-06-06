Поиск

Глава Минтруда РФ не понял идею "отцовского капитала"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что не понимает логики авторов идеи так называемого "отцовского капитала" - выплаты отцам по рождению третьего ребенка.

"Я просто не знаю, что имели ввиду авторы, сложно понять ход мыслей", - сказал Топилин на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

По его словам, материнский капитал - это мера, которая направлена именно на поддержку семьи, а не только на поддержку непосредственно матери. "Деньги, которые идут за сертификатом, - это средства для семьи, для ее благополучия", - сказал министр.

В России"Известия" узнали о возможном появлении "отцовского капитала""Известия" узнали о возможном появлении "отцовского капитала"Читать подробнее

В конце мая газета "Известия" сообщила о предложении комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства ввести специальную субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Размер субсидии предлагается сделать сопоставимым с материнским капиталом, который назначается после рождения второго ребенка и составляет 453 тыс. рублей, пишет газета.

Одним из условий получения "отцовского капитала" авторы предлагают сделать то, что все трое детей рождены и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - пояснял газете свою позицию автор предложения, зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская сказала "Интерфаксу", что, по ее мнению, "отцовский капитал" не решит проблемы с низкими доходами российских семей и вряд ли поспособствует более тесному контакту отцов и детей.

"Вопросов к предлагаемой мере гораздо больше, чем понимания того, как она может решить проблему сокращающейся рождаемости", - отмечала эксперт.

Минтруд РФ Максим Топилин

Новости
ПМЭФ-2019

Сечин призвал вернуться к рыночному регулированию цен на бензин

ПМЭФ-2019

Россия до осени рассчитает ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе"

"АЛРОСА" оценила восстановление затопленного рудника "Мир" в 73 млрд рублей

ПМЭФ-2019

Набиуллина назвала кредиты попыткой бедных россиян поддержать уровень жизни

Набиуллина назвала кредиты попыткой бедных россиян поддержать уровень жизни
ПМЭФ-2019

Сечин назвал нефтегазовые санкции США историческим антирекордом

ПМЭФ-2019

"Перекресток" будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

"Перекресток" будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Орешкин предрек десятилетия идеологической и экономической борьбы Китая и США

ПМЭФ-2019

Российские авиакомпании в этом году получат еще 15 самолетов SSJ 100

ПМЭФ-2019

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году
Дело Baring Vostok

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');