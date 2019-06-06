Российские авиакомпании в этом году получат еще 15 самолетов SSJ 100

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские авиаперевозчики должны получить до конца 2019 года 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"У нас есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, мы там заканчиваем ряд поставок, и соответственно у нас начинается поставка... 10 машин. Поэтому минимум 15 машин в этом году российские авиакомпании получат", - сказал Слюсарь.

После катастрофы Superjet 100 в "Шереметьево", в которой погиб 41 человек, в поле зрения СМИ регулярно стали оказываться инциденты с самолетами этой модели. Комментируя их, Минтранс заявил, что массовые задержки и отмены рейсов на SSJ 100 были и раньше.

По сведениям "Ъ", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила Минтранс проверить самолет Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям, что в ОАК расценили как давление на комиссию по расследованию катастрофы.