Поиск

Российские авиакомпании в этом году получат еще 15 самолетов SSJ 100

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские авиаперевозчики должны получить до конца 2019 года 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В РоссииАвиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100Читать подробнее

"У нас есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, мы там заканчиваем ряд поставок, и соответственно у нас начинается поставка... 10 машин. Поэтому минимум 15 машин в этом году российские авиакомпании получат", - сказал Слюсарь.

После катастрофы Superjet 100 в "Шереметьево", в которой погиб 41 человек, в поле зрения СМИ регулярно стали оказываться инциденты с самолетами этой модели. Комментируя их, Минтранс заявил, что массовые задержки и отмены рейсов на SSJ 100 были и раньше.

По сведениям "Ъ", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила Минтранс проверить самолет Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям, что в ОАК расценили как давление на комиссию по расследованию катастрофы.

ОАК SSJ 100 ПМЭФ

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Сечин призвал вернуться к рыночному регулированию цен на бензин

ПМЭФ-2019

Россия до осени рассчитает ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе"

"АЛРОСА" оценила восстановление затопленного рудника "Мир" в 73 млрд рублей

ПМЭФ-2019

Набиуллина назвала кредиты попыткой бедных россиян поддержать уровень жизни

Набиуллина назвала кредиты попыткой бедных россиян поддержать уровень жизни
ПМЭФ-2019

Сечин назвал нефтегазовые санкции США историческим антирекордом

ПМЭФ-2019

"Перекресток" будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

"Перекресток" будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Орешкин предрек десятилетия идеологической и экономической борьбы Китая и США

ПМЭФ-2019

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году
Дело Baring Vostok

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви
ПМЭФ-2019

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');