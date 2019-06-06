"Перекресток" будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

X5 Retail Group и БКС банк подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ

Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер X5 Retail Group и БКС банк подписали на ПМЭФ соглашение о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети супермаркетов "Перекресток". По этой карте можно будет покупать товары в кредит со льготным периодом, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Оформить такую карту можно будет во всех супермаркетах сети по паспорту при одобрении кредитного лимита. Оформлять ее будут за три минуты, пообещал председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

По его словам, опыт банка по созданию цифровых банковскх продуктов позволит "максимально бесшовно встроить новый сервис рассрочки в экосистему "Перекрёстка" от личного кабинета клиента до QR-кодов в оформлении торговых залов".

За счет запуска такой услуги X5 рассчитывает расширить выбор инструментов оплаты для покупателей, заявила главный финансовый директор компании Светлана Демяшкевич.

Виртуальная карта "Перекрестка" будет работать только для бесконтактной оплаты в магазинах этой сети, расплатиться ей в других магазинах будет нельзя, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей банка и Х5.