Венесуэла отказалась от нового российского оружия

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Венесуэла не намерена брать новый кредит для покупки у РФ оружия и военной техники, заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

"Нет, вопрос не стоит", - сказал вице-президент журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он также подчеркнул, что сейчас Венесуэла работает в направлении укрепления систем защиты.

"Сейчас военно-технический проект имеет гарантированное финансирование, за счет общих фондов Венесуэлы и России", - добавил Айссами.

Ранее в четверг гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия продолжает реализовывать контракты в рамках военно-технического сотрудничества с Венесуэлой.

В понедельник газета Wall Street Journal писала, что Россия вывела из Венесуэлы часть своих военных советников, сократив их число с одной тысячи до нескольких десятков человек; однако в "Ростехе" эти сообщения опровергли.