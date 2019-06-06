В 2018 году Россия поставила на экспорт вооружения на $5,7 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" с начала года отправил иностранным заказчикам военную продукцию на $5,7 млрд, сообщил в четверг гендиректор компании Александр Михеев.

По результатам первых четырех месяцев 2019 года "Рособоронэкспорт" подписал новые контракты на $5,2 млрд.

Михеев отметил, что на протяжении пяти лет Россия и "Рособоронэкспорт" сталкиваются "с серьезными ограничениями со стороны ряда международных финансовых институтов, которые оказались сильно зависимыми от политической воли отдельных игроков мирового оружейного рынка".

"Мы не можем воспринимать их иначе как недобросовестную конкуренцию и попытки давления на нас и наших партнеров", - сказал Михеев.

Он также затронул тему военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы. "Мы реализуем с нашими партнерами действующие контракты, ранее подписанные контракты. Мы продолжаем нашу работу", - сказал он, комментируя сообщения западных СМИ о сокращении числа российских специалистов в Венесуэле.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.

Позднее президент США Дональд Трамп также заявил о выводе РФ своего персонала из Венесуэлы.

Однако в "Ростехе" эти сообщения опровергли.