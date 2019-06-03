"Ростех" опроверг массовый вывод российских специалистов из Венесуэлы

Ранее WSJ написала, что госкорпорация сократила число своих советников в Венесуэле с тысячи до нескольких десятков человек

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В "Ростехе" опровергают сообщения о выводе специалистов госкорпорации из Венесуэлы.

"Состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Ростеха

"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников "Ростеха" в Венесуэле, преувеличены в десятки раз", - подчеркнул представитель госкорпорации.

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь близкий к Минобороны РФ на источник, заявило, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с тысячи до нескольких десятков человек.

В публикации говорилось, что постепенный вывод российских советников, ускорившийся в последние месяцы, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро (президента Венесуэлы - ИФ) больше нет денег для дальнейшей оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами".