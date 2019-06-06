Атомные ледоколы "Арктика" собрались выпустить на Севморпуть в начале 2020

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Атомные ледоколы проекта 22220 могут начать работу на Северном морском пути в начале 2020 года, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.

"Росатом" рассчитывает, что головной ледокол проекта 22220 "Арктика" мощностью 60 МВт будет передан для прохождения испытаний в течение нескольких месяцев, говорил ранее в четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Какие ледоколы строятся

В настоящее время три атомных ледокола проекта 22220 строит АО "Балтийский завод" (входит в ОСК). Контракт на строительство ледокола "Арктика" между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод", был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей. Контракт на строительство еще двух ледоколов - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между БЗС и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.

Сдача ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года, ледоколов "Сибирь" и "Урал" - на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. В сентябре 2018 года сообщалось о возможности переноса сроков сдачи "Арктики" на декабрь 2019 года, затем - на 2020 год.

Ледоколы предназначены для проводки судов в Арктике, участках Енисея и Обской губы, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

"Балтийский завод" специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельными), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей, выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования, является поставщиком цветного и стального литья.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.