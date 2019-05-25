В Петербурге спустили на воду атомный ледокол "Урал"
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (Петербург, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в субботу спустило на воду второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии спуска.
Сдача ледокола намечена на 2022 год, говорится в материалах завода к спуску. Изначально передача ледокола была намечена на ноябрь 2021 года.
Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе церемонии напомнил, что "еще два корабля серии запланированы к строительству на "Балтийском заводе". Сроки заключения соответствующих контрактов он не уточнил.
Глава "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, уже принято решение о финансировании еще двух ледоколов, но точные сроки сооружения не назвал.
Крестной матерью судна стала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в Центробанке приняли решение выпустить монету, посвященную атомному ледокольному флоту проекта 22220.
Атомные ледоколы проекта 22220
"Урал" был заложен 25 июля 2016 года. Как и два других ледокола проекта - "Арктика" и "Сибирь", - "Урал" предназначен для проводки судов в Арктике, участках Енисея и Обской губы, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач.
Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.
В настоящее время предприятие занимается строительством трех атомных ледоколов проекта 22220. Контракт на строительство головного атомного ледокола "Арктика" между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод", был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей. Контракт на строительство двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между БЗС и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.
Сдача головного ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года, первого и второго серийных ("Сибирь" и "Урал") - на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. В сентябре 2018 года сообщалось о возможности переноса сроков сдачи головного ледокола "Арктика" на декабрь 2019 года.
"Балтийский завод" специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельными), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей, выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования, является поставщиком цветного и стального литья.