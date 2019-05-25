В Петербурге спустили на воду атомный ледокол "Урал"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (Петербург, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в субботу спустило на воду второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии спуска.

Сдача ледокола намечена на 2022 год, говорится в материалах завода к спуску. Изначально передача ледокола была намечена на ноябрь 2021 года.

Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе церемонии напомнил, что "еще два корабля серии запланированы к строительству на "Балтийском заводе". Сроки заключения соответствующих контрактов он не уточнил.

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, уже принято решение о финансировании еще двух ледоколов, но точные сроки сооружения не назвал.

Крестной матерью судна стала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в Центробанке приняли решение выпустить монету, посвященную атомному ледокольному флоту проекта 22220.