Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Москва не планирует использовать Северный морской путь (СМП) совместно с Норвегией, поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией России, сообщила в понедельник газета "Известия".

"Норвежская сторона на данный момент никак не причастна к проработке Северного морского пути, этот вопрос пока остается внутренним делом РФ и не касается королевства", - говорится в публикации со ссылкой на посольство России в Норвегии.

При этом старший советник российского посольства Владимир Исупов в беседе с изданием уточнил, что "Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем".

В посольстве отметили, что проблематика судоходства на норвежский архипелаг Шпицберген также сейчас остается вне рамок СМП, поскольку пока трасса проходит в пределах российских территориальных вод, пишет газета.

Член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, директор центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов заявил изданию, что России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ.

"Наше присутствие на Шпицбергене надо поддерживать за счет диверсификации - развивать научное, образовательное сотрудничество, открыть колледжи по обучению угольному делу, например филиалы архангельских или мурманских вузов на острове", - пояснил Пилясов.

Он сообщил, что много раз присутствовал на выступлениях норвежцев по поводу Севморпути и всякий раз их представители заявляли, что им интересен СМП, но не как национальная транспортная артерия России, а как часть более крупного межматерикового маршрута, уточняется в статье.

При этом Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Севморпути и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом изданию заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она отметила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.

Министр уточнила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП. Ранее российские эксперты предполагали, что порты острова, удобные с точки зрения расположения, могут быть задействованы для Севморпути, напоминает издание.

Между тем в апреле посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИДа Николай Корчунов заявлял, что Россия открыта для диалога со всеми международными партнерами по Северному морскому пути. Тогда этот вопрос касался сотрудничества Москвы и Пекина в развитии инфраструктуры на протяжении трассы, пишут "Известия".