Аналог сочинского образовательного центра "Сириус" появится в Подмосковье

Попечительский совет учреждения возглавит губернатор Андрей Воробьев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Образовательный фонд "Талант и успех" (Сириус), среди учредителей которого был знакомый президента Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, откроет центр для одаренных детей в Подмосковье. Такое соглашение на ПМФ подписали губернатор региона Андрей Воробьев и руководитель фонда Елена Шмелева.

Шмелева отметила, что соглашение подписано в соответствии с поручением Путина создать региональные центры, которые будут работать по модели образовательного центра "Сириус" в Сочи. "Это значит, что в нем будут равно представлены программы для ребят, проявивших выдающиеся способности в науке, спорте и искусстве", - сказала она.

Воробьев возглавит попечительский совет нового образовательного центра, добавила глава фонда.

По ее словам, планируется создание попечительского совета, который возглавит губернатор.

Фонд "Талант и успех" в декабре 2014 года учредили по инициативе президента семь деятелей науки, спорта и культуры. Это были Ролдугин, фигурист Александр Горшков, дирижер Юрий Темирканов, председатель Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и другие. Попечительский совет фонда возглавил Владимир Путин. Обучение в центре бесплатно.

В июне фонд открыл в Сочи образовательный центр "Сириус". Туда ежегодно приезжают для обучения 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет, их сопровождают педагоги и тренеры, которые получают возможность повысить квалификацию.