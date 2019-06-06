Роскомнадзор отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках "антипиратского меморандума"

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы и их "зеркала" удалены из реестра, созданного после подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"При участии Роскомнадзора правообладатели и интернет-площадки впервые в 2018 году сели за стол переговоров. В результате созданного совместно реестра, в котором используется нейронная сеть и выявляются пиратские url-адреса, на сегодняшний день из выдачи удалено более 300 тысяч пиратских ресурсов и "зеркал", - сказал он в интервью телеканалу НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума в четверг.

"Сравнимые цифры 10 тысяч (ранее удаленных - ИФ) и 300 тысяч. Очевидно, что ситуация поменялась кардинально", - считает Жаров.

Он напомнил, что на прошлом ПМЭФе руководитель одного из онлайн-кинотеатров назвал компанию "Яндекс" "главным делом и распространителем пиратства в интернете".

"Ситуация повернулась совершенно другой стороной. "Яндекс" обелился - самостоятельно принял решение и подписал меморандум с правообладателями", - сказал он.

По его словам, в пятницу на ПМЭФ-2019 будет обсуждать, "чтобы от саморегулирования правообладатели и площадки хотят перейти опять к законодательному регулированию, положив меморандум в основу нового закона".

Ранее в Медиа-коммуникационном союзе, являющемся держателем реестра, сообщили, что созданный в рамках меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями, "Яндексом" и другими интернет-компаниями реестр, содержит уже почти 30 тысяч ссылок; из поисковой выдачи они удаляются автоматически.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства телеканалов, принадлежащих холдингу "Газпром-медиа", и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом в течение трех недель должен был быть создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

16 ноября в "Яндексе" сообщили о начале работы в рамках "антипиратского" меморандума. Тогда операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский ещё раз подчеркнул, что компания выступает за честный интернет. "Мы уверены, что системная совместная работа пойдёт на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей", - сказал Абовский.

Мосгорсуд 5 и 6 декабря 2018 года прекратил производство по искам телеканалов "Супер", ТВ3, ТНТ и 2x2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" в связи с подписанием сторонами мирового соглашения, в рамках которого "Яндекс" обязуется исполнять условия меморандума.

Согласно меморандуму, платформа, где будут размещены ссылки на пиратский контент, должна быть разработана в течение трёх месяцев с даты его подписания, в настоящее время реестр представляет собой таблицу.

Ранее отраслевые эксперты и Жаров заявляли, что механизм работы меморандума может лечь в основу обновленного антипиратского законодательства.