"Ростелеком", Tele2 и Ericsson договорились о запуске тестовой зоны 5G в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком", Tele2 и Ericsson заключили в рамках ПМЭФ-2019 соглашение о намерениях, предусматривающее создание опытной зоны 5G на территории Москвы в июле-октябре 2019 года, говорится в сообщении Tele2.

Тестовые испытания будут проводиться на сетях Tele2 в диапазоне 27 ГГц с помощью оборудования вендора с реализацией технологии 5G и каналов связи "Ростелекома".

"Развертывание опытных зон приближает появление коммерческих сетей и новых сервисов мобильной связи пятого поколения. В таких зонах, с одной стороны, потребители могут познакомиться с преимуществами нового стандарта, с другой - они позволяют урегулировать вопросы взаимодействия с другими радиоэлектронными средствами", - приводятся в сообщении слова главы "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Соглашение между сторонами является продолжением сотрудничества с Ericsson по модернизации сети мобильного оператора.

В феврале 2019 года Tele2 и Ericsson на полях Всемирного мобильного конгресса в Барселоне договорились установить на территории РФ более 50 тыс. базовых станций для развертывания сети 5G в будущем. По данным источника "Интерфакса", весь проект может оцениваться примерно в 500 млн евро.

Кроме того, "Ростелеком" и Tele2 заключили соглашение с Nokia, которое предусматривает создание лабораторных зон 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц в Москве и других регионах России.