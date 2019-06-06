Поиск

"Ростелеком", Tele2 и Ericsson договорились о запуске тестовой зоны 5G в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком", Tele2 и Ericsson заключили в рамках ПМЭФ-2019 соглашение о намерениях, предусматривающее создание опытной зоны 5G на территории Москвы в июле-октябре 2019 года, говорится в сообщении Tele2.

Тестовые испытания будут проводиться на сетях Tele2 в диапазоне 27 ГГц с помощью оборудования вендора с реализацией технологии 5G и каналов связи "Ростелекома".

"Развертывание опытных зон приближает появление коммерческих сетей и новых сервисов мобильной связи пятого поколения. В таких зонах, с одной стороны, потребители могут познакомиться с преимуществами нового стандарта, с другой - они позволяют урегулировать вопросы взаимодействия с другими радиоэлектронными средствами", - приводятся в сообщении слова главы "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Соглашение между сторонами является продолжением сотрудничества с Ericsson по модернизации сети мобильного оператора.

В феврале 2019 года Tele2 и Ericsson на полях Всемирного мобильного конгресса в Барселоне договорились установить на территории РФ более 50 тыс. базовых станций для развертывания сети 5G в будущем. По данным источника "Интерфакса", весь проект может оцениваться примерно в 500 млн евро.

Кроме того, "Ростелеком" и Tele2 заключили соглашение с Nokia, которое предусматривает создание лабораторных зон 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц в Москве и других регионах России.

Ростелеком Tele2 Ericsson ПМЭФ

Новости по теме

Новости

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
ПМЭФ-2019

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

ПМЭФ-2019

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране
ПМЭФ-2019

Новый КоАП собрались ввести в действие с 1 января 2021 года

ПМЭФ-2019

Венесуэла отказалась от нового российского оружия

Венесуэла отказалась от нового российского оружия

"ЛУКОЙЛ" собрался завершить buyback к годовому собранию акционеров

ПМЭФ-2019

От Дубровского до потребкредитов - энциклопедия российских рисков. Обобщение

От Дубровского до потребкредитов - энциклопедия российских рисков. Обобщение
ПМЭФ-2019

Сечин призвал вернуться к рыночному регулированию цен на бензин

ПМЭФ-2019

Россия до осени рассчитает ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе"

"АЛРОСА" оценила восстановление затопленного рудника "Мир" в 73 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');