Правительство определило структуру сделки по консолидации "Ростелекомом" Tele2

Государство получит 51,4% в "Ростелекоме" после сделки с Tele2, впоследствии может снизить долю до 43%, сообщает "Ъ"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ 8 ноября подписало директивы, определяющие окончательную структуру сделки по консолидации "Ростелекомом" 100% мобильного оператора Tele2, сообщил "Коммерсантъ".

Сейчас ПАО "Ростелеком" владеет 45% "Т2 РТК Холдинга", управляющего Tele2. Еще 55% компании у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - банку "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

По словам источников издания, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии "Ростелекома" на 708 млн голосующих акций госоператора. "Мобител" (дочерняя компания "Ростелекома") и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге".

Еще 45% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелеком" выкупит у Tele2 Russia Holding AB.

Права требования по договору о продаже долей в "Т2 РТК Холдинге" получит компания АО "Телеком Инвестиции", которая учреждена 12 сентября и принадлежащая группе ВТБ. Ей "Ростелеком" должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% "Т2 РТК Холдинга".

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ.РФ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) "Ростелекома". Free float составляет 38,98% уставного капитала.

По итогам сделки совокупная доля государства в "Ростелекоме" сохранится на уровне 51,4% (38,2% - у Росимущества, 3,4% - у ВЭБ.РФ, не менее 8,4% - у ВТБ, 1,4% - у "Мобитела") - если акционеры не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии госкомпании.

ВТБ по акционерному соглашению с государством в течение 4 лет не сможет распоряжаться 8,4-процентной долей в "Ростелекоме". Через 4 года эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в "Ростелекоме", таким образом, снизится до 43%.

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что закрытие сделки консолидации Tele2 предполагается в I квартале 2020 года. Ожидается, что в результате компания станет крупнейшей по выручке на телеком-рынке РФ (около 500 млрд рублей).

Tele2 является четвертым по величине сотовым оператором РФ. Компания создана на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". Компании завершили создание СП 6 августа 2014 года. По итогам сделки "Ростелеком" внес в капитал новой компании акции своих мобильных "дочек", получив 45% в новом операторе.

Tele2 предоставляет услуги связи в 67 регионах России (в том числе в Москве и Московской области), во всех регионах присутствия компания уже развернула сети 4G, компания обслуживает 42,3 млн абонентов.