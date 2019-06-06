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Путин посоветовал критиковавшему Россию и.о. главы МИД Испании "заняться делом"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предположил, что исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, ранее критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться значительным политическим деятелем, и посоветовал ему заняться делом и работать над налаживанием российско-испанских связей.

"Он, наверное, больше не министр иностранных дел, а крупный политический деятель современности, во всяком случае, видимо, хочет таким казаться", - сказал он в четверг на встрече с руководителями международных информагентств, отвечая на вопрос президента агентства EFE Фернандо Гарэа об инциденте с вызовом испанского посла в МИД РФ.

"Пускай делом займется ваш министр иностранных дел, подумает о том, как выстраивать отношения на благо наших стран и народов", - продолжил Путин.

Он посоветовал вспомнить о помощи СССР республиканцам во время гражданской войны в Испании, а также помощи Советского Союза борьбе с нацизмом и фашизмом.

В мае Боррель в интервью изданию "Периодико" назвал РФ угрозой для его страны. "Многое (в мире - ИФ) изменилось. Наш союзник (США - ИФ) нас не поддерживает. Наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Он снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы", - сказал он.

Владимир Путин Испания

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