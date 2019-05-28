Поиск

Посол Испании был вызван в МИД РФ

Посол Испании был вызван в МИД РФ
Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама Пареха
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама Пареха во вторник был вызван в МИД России в связи с высказываниями и.о. испанского министра иностранных дел Жозепа Борреля, сообщает российское внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Борреля в отношении России", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время", - отметили на Смоленской площади.

Ранее в мае Боррель в интервью изданию El Periodico назвал РФ угрозой для его страны.

"Многое (в мире - ИФ) изменилось. Наш союзник (США - ИФ) нас не поддерживает. Наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Он снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы", - сказал он.

Испания МИД РФ

Новости
Убийство Бориса Немцова

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

Назарбаев вручил Путину орден своего имени

Дело дагестанских чиновников

Бывший вице-премьер Дагестана Омаров получил условный срок за мошенничество

Бывший вице-премьер Дагестана Омаров получил условный срок за мошенничество

Индия стала главным СПГ-рынком для "Газпрома" в 2018 году

Подросток, ударивший топором школьницу из Вольска, стал фигурантом уголовного дела

Напавший с топором на девочку школьник из Вольска раскаялся в содеянном

"Газпром" посоветовал Камчатке экономить энергоресурсы на фоне небольших запасов газа

Источник назвал маловероятной проверку SSJ 100, о которой просят авиакомпании

Источник назвал маловероятной проверку SSJ 100, о которой просят авиакомпании

Лето в России будет чуть теплее обычного

Напавший на журналиста хакасский чиновник попросил завести дело об оскорблении власти

Напавший на журналиста хакасский чиновник попросил завести дело об оскорблении власти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');