Посол Испании был вызван в МИД РФ

Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама Пареха Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама Пареха во вторник был вызван в МИД России в связи с высказываниями и.о. испанского министра иностранных дел Жозепа Борреля, сообщает российское внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Борреля в отношении России", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время", - отметили на Смоленской площади.

Ранее в мае Боррель в интервью изданию El Periodico назвал РФ угрозой для его страны.

"Многое (в мире - ИФ) изменилось. Наш союзник (США - ИФ) нас не поддерживает. Наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Он снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы", - сказал он.