Поиск

"Мегафон" вступил в консорциум для строительства подводной ВОЛС по Севморпути

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy создали консорциум для строительства океанического оптоволоконного маршрута по дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Хельсинки до Токио, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соответствующего соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Протяженность ВОЛС составит 10 тыс. км.

Проект ВОЛС обсуждался еще в декабре 2016 года в ходе визита в Финляндию Дмитрия Медведева. В России разработка такого проекта в инициативном порядке впервые была начата в 1999 году, тогда инвестиции в проект оценивались в пределах $1 млрд.

Как сообщил журналистам после подписания соглашения глава "Мегафона" Геворк Вермишян, такой проект может стоить в пределах $0,8-1,2 млрд. "Точные цифры назвать не можем, необходимо провести исследование", - сказал он. Роль "Мегафона" в проекте строительства ВОЛС будет заключаться в помощи с оформлением разрешительной документации на территории РФ. Также оператор удовлетворит и собственные интересы: получит доступ к линии связи как к резервной.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентами в ближайшие 5 лет превысит 200%, отмечает "Мегафон". Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета.

Сейчас в составе международных магистральных сетей нет подводной оптоволоконной линии связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Проект возглавит Cinia Oy, партнерами стали японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy ранее уже проложила подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. "Мегафон" тоже имеет обширный опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств - общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.

Мегафон Cinia Oy

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Мордашов допустил объединение ритейлеров "Лента" и "Утконос"

Мордашов допустил объединение ритейлеров "Лента" и "Утконос"

Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении

ПМЭФ-2019

Греф предупредил, что торговую войну Китая и США почувствуют на себе все

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
ПМЭФ-2019

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

ПМЭФ-2019

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране
ПМЭФ-2019

Новый КоАП собрались ввести в действие с 1 января 2021 года

ПМЭФ-2019

Венесуэла отказалась от нового российского оружия

Венесуэла отказалась от нового российского оружия

"ЛУКОЙЛ" собрался завершить buyback к годовому собранию акционеров

ПМЭФ-2019

От Дубровского до потребкредитов - энциклопедия российских рисков. Обобщение

От Дубровского до потребкредитов - энциклопедия российских рисков. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');