"Мегафон" вступил в консорциум для строительства подводной ВОЛС по Севморпути

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy создали консорциум для строительства океанического оптоволоконного маршрута по дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Хельсинки до Токио, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соответствующего соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Протяженность ВОЛС составит 10 тыс. км.

Проект ВОЛС обсуждался еще в декабре 2016 года в ходе визита в Финляндию Дмитрия Медведева. В России разработка такого проекта в инициативном порядке впервые была начата в 1999 году, тогда инвестиции в проект оценивались в пределах $1 млрд.

Как сообщил журналистам после подписания соглашения глава "Мегафона" Геворк Вермишян, такой проект может стоить в пределах $0,8-1,2 млрд. "Точные цифры назвать не можем, необходимо провести исследование", - сказал он. Роль "Мегафона" в проекте строительства ВОЛС будет заключаться в помощи с оформлением разрешительной документации на территории РФ. Также оператор удовлетворит и собственные интересы: получит доступ к линии связи как к резервной.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентами в ближайшие 5 лет превысит 200%, отмечает "Мегафон". Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета.

Сейчас в составе международных магистральных сетей нет подводной оптоволоконной линии связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Проект возглавит Cinia Oy, партнерами стали японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy ранее уже проложила подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. "Мегафон" тоже имеет обширный опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств - общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.