Усманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Телеком-операторы повышают стоимость услуг связи не только из-за новой ставки НДС в 20%, но и в связи с существенным ростом капитальных затрат, которые оказывают давление на маржу операторов. Так считает основатель группы USM и основной бенефициар ПАО "Мегафон" Алишер Усманов.

"Ведь все-таки нам надо чем-то покрывать те или иные действия, которые сопряжены сегодня с новыми технологиями и новым налоговым регулированием. Видимо, посчитав все это, операторы пришли к выводу, что компенсировать это можно только путем восстановления затрат, которые нужно будет нести на это. Сегодня уже все видят, что маржа представителей (отрасли - ИФ) связи не такая уж "сладкая", потому что там огромные капитальные затраты на инфраструктуру, что приходится уже теперь на новых технологических уровнях объединяться операторам, чтобы вытянуть эти затраты", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В уходящем году операторы связи столкнулись с отменой роуминга в России, повышением НДС с 18% до 20% (ставка повышается с 1 января 2019 года), вступлением в силу "закона Яровой", по которому необходимо хранить всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент.

При этом Усманов подчеркнул, что "на первом этапе" повышение цен на связь составляет 1-3%, охарактеризовав его как "вообще минимальное". В целом же стоимость услуг мобильной связи в России "достаточно щадящая", даже по сравнению со странами Восточной Европы, добавил он.

Некоторые операторы, включая "Мегафон", уже начали предупреждать абонентов о росте цен на ряд своих тарифных планов. В SMS-рассылке "Мегафона" своим абонентам указано, что стоимость меняется именно в связи с повышением НДС; в некоторых случаях стоимость тарифа растет более чем на 5%.

В пресс-службах "Мегафона" и ПАО "МТС" не комментируют тему повышения цен на услуги связи.

"Мы заблаговременно предупреждаем клиентов о предстоящих изменениях путем SMS-информирования, размещения информации в личном кабинете и на сайте beeline.ru", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Вымпелком", напомнив, что ранее уже объявляли о повышении цен для клиентов корпоративных тарифов.

"Незначительные корректировки не связаны непосредственно с НДС. ... На сегодняшний день сложился целый ряд факторов, которые привели к необходимости небольших корректировок в стоимости услуг связи. Это общая инфляция в стране, валютные колебания, новые затраты, которые накладываются на отрасль и тем самым утяжеляют себестоимость услуг для операторов, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2. В компании добавили, что корректировки цен затронут не все тарифы - без изменений останутся более 40% тарифных планов.

По словам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, телеком-компании не хотят одномоментно и одновременно поднимать стоимость услуг связи - чтобы у ФАС не возникло подозрений в ценовом сговоре операторов.

В следующем году на выручку операторов негативно повлияет отмена внутрисетевого роуминга (- 2-3% от выручки), рост ставки НДС. Еще одним фактором давления является то, что операторы начнут заключать контракты на первичную закупку оборудования под "закон Яровой".

"За счет стремления операторов в 2019 году нарастить ARPU в среднем на 2-3%, рост стоимости тарифов на услуги связи в России на 5-6% в следующем году выглядит логичным. При этом операторы будут стремиться перевести своих абонентов на новые тарифы, предварительно сделав их подороже. Скорее всего, наиболее активные шаги в этом направлении телеком-компании будут делать во II полугодии", - сказал Венгранович "Интерфаксу".