Путин назвал Пушкина одним из своих самых важных российских героев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал Александра Пушкина среди исторических личностей, которые он считает наиболее выдающимися в России. На встрече с главами международных информационных агентств на полях ПМЭФ его спросили, кто для него является самым важным российским героем.



Президент назвал Пушкина и отметил, что о нем нельзя не говорить "в дату его рождения".

"Потом - Петр Первый. Он основал город, в котором я родился, он - известный великий реформатор, преобразил нашу страну", - продолжил Путин.

В много великих исторических личностей, и невозможно выделить кого-то одного, добавил он: "Я, например, очень люблю музыку Чайковского, так же, как музыку Моцарта, и разделить это невозможно".