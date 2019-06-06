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Глава "Газпром нефти" заявил об отсутствии риска санкций из-за СП с Shell

Глава "Газпром нефти" заявил об отсутствии риска санкций из-за СП с Shell
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Создание совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell является денежной сделкой, по ней нет риска санкций, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Комментируя вопрос об условиях вхождения Shell в "Меретояханефтегаз", он сказал, что это будет денежная сделка, и отказался сообщить сумму, сославшись на конфидициальность информации. "Сумму сделки не раскроем", - сказал он.

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По словам Дюкова, на активах, где будет работать СП, уже ведется добыча, объемы ее пока несущественны: "Они ведутся в рамках промышленной эксплуатации на данное месторождение".

"Задачи, которые мы ставим перед собой, - это завершение геологоразведки и этап разработки концепции развития данных месторождений. На этих участках есть существенный объем геологических запасов, ресурсов. Наша задача, чтобы объем извлекаемых запасов стал максимальным", - сказал он.

"Это непростой проект - много вызовов, есть определенные геологические риски - вот почему мы приняли решение объединить с компанией Shell наши управленческие, технологические, финансовые потенциалы, чтобы совместно реализовать этот проект", - сказал Дюков.

"Те запасы и ресурсы (на которых будет работать СП - ИФ) не санкционированы (не попадают под санкции - ИФ)", - добавил он.

Газпром нефт Shell Меретояханефтегаз

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