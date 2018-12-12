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Экономика

Shell заинтересована увеличить мощность "Балтийского СПГ"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.

"Мы хотели бы построить завод большей мощности (чем 10 млн тонн в год - ИФ). Мы считаем, что с учетом последних технологических решений в отрасли, роста мощности турбин и т. д. более эффективным будет завод на 13 млн тонн в год. Тогда мощность каждой из двух очередей может составить 6,5 млн тонн. Shell недавно приняла инвестрешение по заводу СПГ в Канаде, где будут применены сходные по мощности очереди - 6,5-7 млн тонн в год", - рассуждает он.

Он рассказал, что "Газпром" и Shell договорились о цене поставок газа на завод: "Мы договорились о ряде ключевых элементов проекта, включая цену газа". Ранее правительство РФ разрешило "Газпрому" продавать на экспортные СПГ-заводы газ по свободным, а не регулируемым ценам.

Запуск возможен в середине 2020-х годов, полагает менеджер Shell.

"Европа не будет главным целевым рынком "Балтийского СПГ", хотя часть объемов может туда попасть: так работает рынок, есть периоды высокого спроса. Основными целевыми направлениями могут стать Западная Африка, Ближний Восток и южная Азия - Индия, Пакистан. Там газ с "Балтийского СПГ" будет более конкурентоспособным, чем СПГ из Мексиканского залива. Только при поставках дальше на восток американский СПГ, возможно, сможет конкурировать за счет более короткого транспортного плеча через Панамский канал", - говорит Кремерс.

Он также признал, что работа по направлению обмена активами с "Газпромом" пока приостановлена. Компании могут вернуться к обсуждению вопроса в будущем.

На другом совместном проекте - третьей линии завода СПГ на "Сахалине-2" по-прежнему не решен вопрос поставок газа на новую линию "и мы не можем двигаться дальше и принимать окончательное инвестиционное решение".

Газ может прийти с "Сахалина-3" (Южно-Киринское месторождение) и "Сахалина-1".

"В рамках консорциума "Сахалин-2" мы договорились, что к концу первого квартала 2019 года мы подведем общий итог этих дискуссий, оценим ситуацию и будем думать, как нам двигаться дальше. Можно сказать, дедлайн в отношении переговоров с "Сахалином-1". Возможно, решим начать новые геологоразведочные работы, чтобы найти ресурсы", - сказал Кремерс.

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Теги: Газпром, Shell

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