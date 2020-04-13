Shell отказался от создания СП "Меретояханефтегаз" с "Газпром нефтью"

Российская компания продолжит развитие проекта "Меретояханефтегаз" самостоятельно

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британско-нидерландский концерн Shell проинформировал "Газпром нефть" о том, что не будет завершать сделку по созданию СП на базе "Меретояханефтегаза" в связи с негативным воздействием внешних факторов, говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Газпром нефть" продолжит разработку активов, входивших в периметр создаваемого совместного предприятия (Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО) самостоятельно в соответствии с ранее утвержденным планом работ. Так, до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения.

"Решение Shell по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью" как в рамках уже существующих активов, так и по другим перспективным возможностям", - подчеркивает "Газпром нефть".

Представитель Shell также подчеркнул, что концерн остается партнером "Газпром нефти" по всем остальным существующим и обсуждаемым проектам, а Россия остается приоритетным регионом для Shell.

Так, в конце марта была закрыта сделка по расширению деятельности совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell - "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) - разрабатывающего Салымскую группу месторождений в ХМАО. Согласно решению партнеров, в портфель активов СПД вошла лицензия "Газпром нефти" на право геологического изучения, разведки и добычи традиционных запасов углеводородов нового актива - участка "Салымский-2" в Ханты-Мансийском автономном округе.

В середине 2019 года "Газпром нефть" и Shell договорились о создании совместного предприятия (50% на 50%) на базе "дочки" российской компании "Меретояханефтегаз" по освоению месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе с суммарными геологическими запасами в 1,1 млрд тонн.

В ноябре 2019 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям приняла решение на три месяца отложить сделку из-за необходимости прояснить ряд технических и экономических моментов партнерства.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что общие инвестиции компаний в совместное предприятие "Меретояханефтегаз" могут превысить 130 млрд рублей, добыча составит более 10 млн тонн нефтяного эквивалента в год.

"Газпром нефть" и Shell - давние партнеры в России. Одним из наиболее крупных проектов сторон является совместное предприятие в сфере добычи и разведки - "Салым Петролеум Девелопмент". Оно с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО. На базе предприятия ведется разработка и тестирование передовых методов увеличения нефтеотдачи, в том числе заводнения с использованием смеси из поверхностно-активных веществ, соды и полимеров (АСП-заводнение). В 2018 году применение данной технологии на истощенном участке Западно-Салымского месторождения позволило увеличить коэффициент извлечения нефти до 69. Это почти вдвое превышает средние показатели в российской нефтяной отрасли.