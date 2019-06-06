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Роспотребнадзор посчитал, сколько российских детей ходят в "Макдональдс"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о большой социальной ответственности ресторанов "Макдональдс", которые ежедневно посещают около 500 тыс. российских детей.

"Огромная, на мой взгляд, социальная ответственность лежит на компании, которая формирует здоровье детей в значительной части стран на территории всей нашей планеты", - сказала Попова в четверг на Петербургском международном экономическом форуме на сессии "Мы есть то, что мы едим", обращаясь к гендиректору MacDonald's в России Марку Карене.

Она напомнила, что на сегодня "Макдональдс" имеет более 36 тыс. торговых точек по всему миру - это 69 млн клиентов ежедневно.

"В России - это 1,5 млн клиентов ежедневно, и порядка 34% из них - дети. То есть каждый день в "Макдональдс" приходят полмиллиона детей только в Российской Федерации", - отметила Попова.

Она привела данные опросов, согласно которым 40% детей в мире в возрасте от двух до 11 лет просят родителей отвести их в "Макдональдс" раз в неделю, а 15% детей дошкольного возраста просят постоянно.

Со своей стороны гендиректор MacDonald's в России Марк Карена заверил, что компания строго соблюдает все российские и международные нормы по безопасности пищевой продукции.

Роспотребнадзор Макдональдс

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