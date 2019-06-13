Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов

В список вошли низкие цены, отсутствие контактной информации о магазине и невозможность самовывоза

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор назвал признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где покупателя могут обмануть. Эти рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Самой частой причиной разочарования в интернет-покупках служба назвала ошибки самого покупателя: люди или мало знают об особенностях заказываемого товара, или проявляют банальную невнимательность и поспешность.

Первым подозрительным признаком Роспотребнадзор назвал низкие цены в интернет-магазине. "Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв", - предупредило ведомство и посоветовало не поддаваться на слова "акция" или "количество ограничено".

Еще одним поводом насторожиться ведомство назвало требование предоплаты, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица.

Отсутствие курьерской доставки и возможности самовывоза также является опасным признаком: такой магазин может брать предоплату за доставку товара и предъявлять фальшивую квитанцию о его отправке.

Кроме того, на сайте магазина должны быть сведения о продавце и контактная информация, напоминает Роспотребнадзор. Указанный адрес ведомство советует проверять, как и смотреть отзывы о магазине. Также у магазина должна быть определенная история, не следует доверять сайтам, зарегистрированным пару дней назад.

Также должны настораживать неточности и несоответствия в описании товаров и излишняя настойчивость представителей интернет-магазинов, говорится в публикации.

Кроме того, Роспотребнадзор советует не доверять продавцам, которые направляют покупателям отсканированное изображение паспорта, чтобы усилить доверие.

"Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки", - заключает ведомство.