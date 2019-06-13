Поиск

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов

В список вошли низкие цены, отсутствие контактной информации о магазине и невозможность самовывоза

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор назвал признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где покупателя могут обмануть. Эти рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Самой частой причиной разочарования в интернет-покупках служба назвала ошибки самого покупателя: люди или мало знают об особенностях заказываемого товара, или проявляют банальную невнимательность и поспешность.

Первым подозрительным признаком Роспотребнадзор назвал низкие цены в интернет-магазине. "Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв", - предупредило ведомство и посоветовало не поддаваться на слова "акция" или "количество ограничено".

Еще одним поводом насторожиться ведомство назвало требование предоплаты, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица.

Отсутствие курьерской доставки и возможности самовывоза также является опасным признаком: такой магазин может брать предоплату за доставку товара и предъявлять фальшивую квитанцию о его отправке.

Кроме того, на сайте магазина должны быть сведения о продавце и контактная информация, напоминает Роспотребнадзор. Указанный адрес ведомство советует проверять, как и смотреть отзывы о магазине. Также у магазина должна быть определенная история, не следует доверять сайтам, зарегистрированным пару дней назад.

Также должны настораживать неточности и несоответствия в описании товаров и излишняя настойчивость представителей интернет-магазинов, говорится в публикации.

Кроме того, Роспотребнадзор советует не доверять продавцам, которые направляют покупателям отсканированное изображение паспорта, чтобы усилить доверие.

"Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки", - заключает ведомство.

Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Суд обязал мажоритария "Восточного" передать компании Аветисяна 9,99% акций банка

Глава AliExpress в РФ и первый замгендиректора Mail.ru будут управлять новым СП с Alibaba

Глава AliExpress в РФ и первый замгендиректора Mail.ru будут управлять новым СП с Alibaba

"Газпром" обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Мозырский НПЗ потребовал от "Роснефти" $155 млн за грязную нефть

Amazon стал самым дорогим мировым брендом

Amazon стал самым дорогим мировым брендом

РФ закроет сведения ЕГРЮЛ об акционерах и руководстве санкционных компаний и крымских юрлиц

РФ закроет сведения ЕГРЮЛ об акционерах и руководстве санкционных компаний и крымских юрлиц
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');