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РФПИ и партнеры инвестируют $87 млн в модернизацию инфраструктуры "Байконура"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций, ближневосточные инвесторы, АО "Главкосмос пусковые услуги" инвестируют $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома "Байконур", сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента Владимира Путина с членами международного экспертного совета фонда "на полях" ПМЭФ-2019.

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Соответствующие документы были подписаны в четверг в рамках форума.

Проектом предусмотрена модернизация пусковой площадки №1 космодрома ("Гагаринский старт") и ее дальнейшая эксплуатация для запуска ракет-носителей семейства "Союз-2".

По словам Дмитриева, модернизация космодрома стимулирует рост числа запусков и привлечение новых потребителей таких услуг в будущем.

РФПИ Байконур

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