Поиск

"Гагаринский старт" космодрома Байконур модернизируют в скором времени

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Реконструкция площадки номер 1 космодрома Байконур, с которой в полет отправился Юрий Гагарин, не будет консервироваться в ожидании реконструкции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сразу после 25 сентября, когда эмиратский астронавт отправится в составе экипажа на МКС, мы планируем не консервировать стартовый стол номер 1, а приступить к соответствующим работам, разработке рабочей документации, поставке технологического оборудования и за внятный период вернуться к пускам с "Гагаринского старта", - сказал Рогозин на пресс-конференции в воскресенье.

Он напомнил, что в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение между Роскосмосом, Российским фондом прямых инвестиций и инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов о реконструкции "Гагаринского старта".

"Мы оценили работы, понимаем, что нужно сделать с точки зрения технологического оборудования, с точки зрения укрепления армирования бетона. Мы планируем его также модернизировать под запуски ракеты "Союз-2.1а", - сказал Рогозин.

Он отметил, что инвесторы из ОАЭ заинтересованы в загрузке этой стартовой площадки и Роскосмос готов гарантировать им регулярность пусков. На время реконструкции, сроки которой будут определены в ближайшее время после получения проектной документации, Роскосмос будет использовать стартовый стол на 31 площадке.

"Это представляет собой серьезные риски: концентрация всех пусков, и пилотируемых, и грузовиков, и автоматических, с одной стартовой площадки. В этой связи мы начали проработку вопроса успеть за краткий период восстановить "Гагаринский старт", чтобы он имел дальнейшую жизнь", - сказал глава Роскосмоса, заявив, что госкорпорация не хочет, чтобы "Байконур превращался в музей полностью".

Байконур космос

Новости по теме

Новости

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС

Арестованной ингушской активистке предъявлено окончательное обвинение

Что произошло за день: суббота, 20 июля

Рогозин заявил о штатной работе систем на корабле "Союз МС-13"

Эсминец ВМС Китая посетит Санкт-Петербург

SSJ-100 c поврежденным стеклом кабины пилотов сел во Владивостоке

Дипломаты пока не смогли связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере

Дипломаты пока не смогли связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере

Первого замначальника УФСИН по Самарской области отправили под арест

Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после сбоя

"Коммерсантъ" сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');