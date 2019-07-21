"Гагаринский старт" космодрома Байконур модернизируют в скором времени

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Реконструкция площадки номер 1 космодрома Байконур, с которой в полет отправился Юрий Гагарин, не будет консервироваться в ожидании реконструкции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сразу после 25 сентября, когда эмиратский астронавт отправится в составе экипажа на МКС, мы планируем не консервировать стартовый стол номер 1, а приступить к соответствующим работам, разработке рабочей документации, поставке технологического оборудования и за внятный период вернуться к пускам с "Гагаринского старта", - сказал Рогозин на пресс-конференции в воскресенье.

Он напомнил, что в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение между Роскосмосом, Российским фондом прямых инвестиций и инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов о реконструкции "Гагаринского старта".

"Мы оценили работы, понимаем, что нужно сделать с точки зрения технологического оборудования, с точки зрения укрепления армирования бетона. Мы планируем его также модернизировать под запуски ракеты "Союз-2.1а", - сказал Рогозин.

Он отметил, что инвесторы из ОАЭ заинтересованы в загрузке этой стартовой площадки и Роскосмос готов гарантировать им регулярность пусков. На время реконструкции, сроки которой будут определены в ближайшее время после получения проектной документации, Роскосмос будет использовать стартовый стол на 31 площадке.

"Это представляет собой серьезные риски: концентрация всех пусков, и пилотируемых, и грузовиков, и автоматических, с одной стартовой площадки. В этой связи мы начали проработку вопроса успеть за краткий период восстановить "Гагаринский старт", чтобы он имел дальнейшую жизнь", - сказал глава Роскосмоса, заявив, что госкорпорация не хочет, чтобы "Байконур превращался в музей полностью".