Евтушенков заявил, что России нужно несколько фондов по типу РФПИ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционные фонды, подобные РФПИ, должны быть представлены в РФ в большем масштабе, считает основной владелец АФК "Система"Владимир Евтушенков.

"Что плохо - это то, что на территории РФ есть один такой фонд, и выбор сужается до размеров РФПИ", - заявил он в ходе теледебатов в рамках ПМЭФ-2019.

Он назвал позитивными взаимоотношения корпорации с РФПИ. "Взаимоотношения фонда с российскими компаниями имеют четко описанный цифрами алгоритм. Теперь бы Кириллу (глава РФПИ Кирилл Дмитриев - ИФ) "пробить" себе конкурентов, создать еще пару-тройку таких (фондов)", - сказал Евтушенков.

Сейчас АФК обсуждает с РФПИ десять проектов, в том числе по производству дронов, сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Год назад на прошлом ПМЭФ Евтушенков посоветовал РФПИ и лично его главе Дмитриеву быть "более рискованным": помогать российским компаниям выходить на глобальные рынки.