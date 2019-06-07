Силуанов возмутился новости об инвестициях "ЛУКОЙЛа" в Африке

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов удивился, что "ЛУКОЙЛ", получающий налоговые льготы в РФ, инвестировал в шельф в Конго, и призвал компании, имеющие преференции, инвестировать внутри страны.

"Меня всегда беспокоит, - к Александру Николаевичу (Шохину, главе Российского союза промышленников и предпринимателей, обращаюсь - ИФ) - мы оказываем помощь (в ответ на - ИФ) "дайте нам льготы по месторождениям, дайте нам льготы по НДПИ". Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания "ЛУКОЙЛ" вложила $800 млн в шельф на Конго, а мы им льготы предоставляем. Вопрос, так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?", - сказал он, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Я здесь не говорю о социальной ответственности бизнеса, на нее, к сожалению, никто не обращает внимание. Но хотя бы инвестиции можно сделать в Россию. Тем более что проектов у нас предостаточно", - отметил министр.

"Если мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь, чего вам не хватает. Я с таким криком души", - заключил он.

"ЛУКОЙЛ" в четверг объявил о приобретении 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в республике Конго за $800 млн. Лицензионный участок расположен на континентальном шельфе Конго в 20 км от берега, он разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания ENI с долей 65%.