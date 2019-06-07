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Калви отчаялся попасть на ПМЭФ

Через адвокатов он передал бизнес-сообществу благодарность "за невероятную солидарность"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви выразил сожаление в связи с тем, что, вероятнее всего, не сможет попасть на Петербургский международный экономический форум. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат инвестора Дмитрий Савочкин.

"Майкл выразил сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам. Он надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы", - сказал он.

Бизнесмен попросил адвокатов передать от него "слова поддержки всем портфельным компаниям фонда и команде Baring Vostok на ПМЭФ". Он также выразил надежду, что работа всех участников форума будет продуктивной. Бизнес-сообществу он передал благодарность "за невероятную солидарность и поддержку".

Калви в середине февраля задержали по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Он вину отрицает. В Baring Vostok говорят, что дело сводится к внутрикорпоративному конфликту. До 22 апреля бизнесмен был под стражей, затем суд перевел его под домашний арест.

Еще до задержания Калви купил у организаторов ПМЭФ бейдж, который дает право посетить пленарное заседание форума с выступлением президента Владимира Путина, писал Forbes. В конце мая бизнесмен просил следователя разрешить ему съездить на форум. ПМЭФ начался 6 июня. На середину дня 7 июня защита Калви не получила разрешения следствия на поездку. Адвокат Дмитрий Клеточкин рассказал "Интерфаксу", что инвестор следит за ходом форума по рассказам его защитников.

Майкл Калви ПМЭФ Baring Vostok

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