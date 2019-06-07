"Газпром" сообщил о разработке новой дивидендной политики

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в ходе ПМЭФ.

"Мы ведем разработку новой дивидендной политики с привязкой дивидендов к размеру чистой прибыли по МСФО. Целевым уровнем для нас является 50%, который может быть достигнут в течение ближайших нескольких лет. До конца 2019 года мы вынесем обновленную дивидендную политику на совет директоров", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли "Газпром" перейти к выплате дивидендов в 50% от МСФО.

Между тем замминистра финансов Владимир Колычев на вопрос журналистов на ПМЭФ, планирует ли Минфин повышение ставок НДПИ на газ для Газпрома в 2019 году с учётом предложенного "Газпромом" размера дивидендов, сказал: "Газпром" в этом году собирается заплатить рекордно высокие дивиденды - выше, чем любая другая российская компания. Это пока не целевые 50% от чистой прибыли по МСФО. Но ожидаются последовательные действия по выходу на этот уровень. В этой связи правительство не собирается более применять практику последних лет по введению единовременных изъятий по НДПИ".

Новость дополняется