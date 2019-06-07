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Путин предложил установить новые правила санкционных войн

Путин предложил установить новые правила санкционных войн
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования и систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений, заявил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Война санкций

Эти слова президента вызвали аплодисменты в зале, и он поблагодарил присутствующих за понимание.

По словам Путина, речь идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты.

Эпоха торговых войн

По словам Путина, мировая экономика вступает в период торговых войн и растущего протекционизма. "Главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности", - считает президент.

Путин сообщил, что за последние 30 лет доля развитых стран в глобальном ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58% до 40%, в том числе, доля государств "группы семи" сократилась с 46% до 30%. При этом вес стран с развивающимися рынками растет.

"Заданные прежде шаблоны, по сути, ставили страны Запада в исключительное положение, давали им фору и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство. Остальным странам оставалось следовать в их фарватере", - сказал Путин.

По его словам, когда привычная система начала расшатываться, появилась конкуренция, "взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой".

"Государства, которые прежде проповедовали свободу торговли с честной и открытой конкуренцией, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами", - заявил Путин.

Владимир Путин ПМЭФ

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