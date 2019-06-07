Что произошло за день: пятница, 7 июня

Задержание журналиста "Медузы", третье дело "ЮКОСа" и опасный маневр американского крейсера в Восточно-Китайском море

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стало известно о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Полиция сообщила о найденных у него свертках с мефедроном, а также об обнаруженных у него дома наркотиках. Голунова проверяют на предмет связей с наркоторговцами из Подмосковья, сам он вину отрицает. В "Медузе" связывают задержание своего сотрудника с журналистскими расследованиями.

- Генпрокурор РФ Юрий Чайка подтвердил, что в работе находится третье уголовное дело против "ЮКОСа". Ранее о расследовании сообщалось в фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского", показанном на телеканале НТВ.

- Российские военные заявили об опасных маневрах американского крейсера в Восточно-Китайском море. Он едва не столкнулся с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". США, в свою очередь, заявили о вине российской стороны в опасном инциденте.

- Владимир Путин призвал обезопасить товары первой необходимости от санкций. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, он отнес к таким товарам лекарства, медицинское оборудование, а также системы для энергетической отрасли.

- Тереза Мэй покинула пост лидера партии консерваторов. Она будет исполнять обязанности до момента, когда будет избран новый глава партии. Претенденты на эту должность, а также на премьерское кресло могут подать документы до 10 июня.

- Задержаны еще трое участников драки в Подмосковье, в которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин. Накануне были арестованы четыре человека, остальные объявлены в розыск.

- Главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян выписали из больницы. Она сообщила, что ей поставили диагноз "угроза позднего выкидыша". Симоньян была госпитализирована накануне после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы" потребовала от нее комментариев на камеру.