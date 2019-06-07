Орешкин высказался против контроля ЦБ над коммерческими банками

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, регулятор российского банковского рынка, не должен владеть коммерческими банками - это конфликт интересов, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ЦБ владеет контрольным пакетом в крупнейшей кредитной организации страны - Сбербанке. Кроме того, через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ контролирует несколько банков, подпавших под санацию.

"Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами - это неправильно", - сказал журналистам Орешкин, отвечая на просьбу прокомментировать идею главы ВТБ Андрея Костина ограничить срок владения ЦБ банками 5-7 годами.

"У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - заявил Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон "О конкуренции". Минэкономразвития предлагает запретить Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, Банку России, государственным и муниципальным образованиям, а также хозяйственным обществам, в которых более 50% прямо или косвенно принадлежат РФ, муниципальным образованиям или ЦБ, приобретать акции или доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на финансовых рынках в условиях конкуренции.

Сделки, совершенные с нарушением предлагаемых требований, будут признаваться ничтожными, антимонопольный орган будет вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о применении последствий недействительности таких сделок. При этом министерство хочет установить ряд исключений. Запрет не распространяется на приобретение Банком России акций или долей финансовых организаций в рамках финансового оздоровления, а также на сделки по покупке РФ, ее субъектами и муниципальными образованиями акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства РФ.

Минфин предложил Минэкономразвития доработать законопроект, направленный на ограничение роста доли госучастия в финансовой системе: по мнению ведомства, вместо тотального запрета на экспансию нужны "точечные". Минфин считает возможным установить запрет на совершение только тех сделок, которые могут привести к ограничению конкуренции.

"Идею Минфина будем рассматривать. Главная задача - как раз поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать", - прокомментировал Орешкин.