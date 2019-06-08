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Кудрин отказался входить в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты РФ объяснил отказ конфликтом интересов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не принял приглашение главы Минэкономразвития Максима Орешкина войти в состав общественного совета при Росстате, сославшись на конфликт интересов.

"Я как руководитель ведомства, которое управляет аудитом Росстата, - здесь у меня конфликт интересов, я не смогу в общественный совет", - сказал Кудрин в субботу на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной открытости данных.

"Мы будем участвовать в разных форматах, выделяя узкие места, говоря о том, кто не выполнил свою часть "дорожной карты", вырабатывая, безусловно, конкретные предложения по качеству статистики. Не обязательно (это делать - ИФ) внутри рабочей группы, а в диалоге", - добавил он.

Ранее Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстата для выработки и утверждения "дорожной карты" для совершенствования службы статистики, анализа данных.

В ходе ПМЭФ Кудрин высказал мнение, что Росстат не должен находиться в ведении экономического министерства. По его мнению, кураторство статистического ведомства, возможно, стоило бы вернуть правительству, как это было до 2017 года. Орешкин на это ответил, что независимость Росстата в итоге превратилась в "бесхозность", которая ударила по качеству данных.

"Когда Алексей Леонидович был вице-премьером (до осени 2011 года - ИФ), Росстат тогда находился под правительством, я тогда пользовался материалами Росстата, будучи банковским аналитиком. И те проблемы, которые есть сейчас в статистике, они были и тогда. К сожалению, тот период, когда Росстат находился под правительством - это период такого серьезного застоя, отсутствия прогресса и изменений в технологиях, которые применяются внутри Росстата и при сборе данных", - сказал министр, выступая в субботу на профильной сессии петербургского форума - "Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей".

Росстат Алексей Кудрин ПМЭФ

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