На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.

Он напомнил, что почетными гостями форума стали председатель КНР Си Цзиньпин, а также шесть глав государств и генсек ООН Антониу Гутерриш, а еще 14 стран были представлены на уровне президентов и премьер-министров.

По словам Кобякова, в общей сложности на ПМЭФ было представлено 1300 иностранных компаний и более 2500 российских компаний.

На форум аккредитовались 4814 журналистов со всего мира, добавил зампред форума.

Как отметил Кобяков, количество партнеров ПМЭФ в этом году превысило прошлогодние показатели почти в полтора раза - партнерами форума выступили 148 компаний. По его словам, впервые рекламодателем форума выступила американская компания Facebook.

Крупнейшей делегацией на форуме стала делегация из КНР - 1072 человека. Второй по численности - американская делегация в 520 человек.

"Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона, - сказал Кобяков. - Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия, чтобы ПМЭФ оставался важнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира".

Как добавил советник президента РФ, "информационный фон форума был настолько силён, что никто и не заметил, как британский премьер Тереза Мэй 7 июня ушла в отставку".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.