Делегация из Афганистана приедет на ПМЭФ договариваться о закупках нефтепродуктов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Афганские предприниматели заинтересованы в закупках нефтепродуктов, пшеницы и других товаров первой необходимости из России, коммерческие контракты могут быть заключены на Петербургском международном экономическом форуме, заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"(На ПМЭФ - ИФ) приезжает делегация не талибов ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), приезжает делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана. Едут на Петербургский форум афганские бизнесмены. Несколько месяцев назад я был в составе межведомственной делегации в Кабуле, мы обсудили возможные направления нашего сотрудничества, договорились о приоритетных направлениях, они главным образом сводятся к торговле нефтепродуктами, пшеницей, продовольствием и другими товарами первой необходимости, которые им, конечно же понадобятся", - сказал Кабулов в программе "Большая игра" на Первом канале.

"На форуме у них будет возможность договориться о каких-то контрактах и поставках. Более того, у нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана, который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован, речь идет о коммерческих поставках", - добавил он.

По словам российского дипломата, в списке, переданном министром торговли Афганистана, включены нефтепродукты, пшеница, различные виды других товаров гражданского назначения.

"Должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за это платить", - добавил Кабулов.

Российский дипломат подчеркнул, что экономическая ситуация в Афганистане "серьезная", она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малослежной, и страна может собрать на 30% меньше среднего объема зерновых.

"Межведомственная делегация по итогам визита в Афганистан доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович (Путин - ИФ) дал добро, принципиальное добро на выделение в случае необходимости зерна. Объемы такой помощи будут определяться правительством по конкретной ситуации", - сказал он.