В Кремле отказались прогнозировать перспективы признания талибов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Речи о признании новых властей Афганистана в настоящий момент не идет, но наличие гуманитарных проблем в этой стране требует контактов с Кабулом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в настоящий момент об этом (признании) речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают перспективы признания новых афганских властей в свете участия делегации представителей движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Петербургском международном экономическом форуме.

"Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие вступать в определённые контакты с представителями талибов", - отметил Песков.