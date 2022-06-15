Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ООО "Строительные решения" планирует построить торгово-развлекательный комплекс (ТРК) во Всеволожском районе Ленинградской области, вложить 1,7 млрд рублей.

Соответствующее соглашение подписали в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) представители руководства региона и учредители ООО "Строительные решения" – певец Филипп Киркоров и Михаил Баракин.

"Мы понимаем, как это соглашение будет реализовываться на территории Ленинградской области. Компания получит все преференции в рамках действующих нормативных документов и законодательства Ленинградской области", - сказал губернатор области Александр Дрозденко.

Комплекс площадью 14 тыс. кв. м расположится на дороге в деревню Новосаратовка.

"Мы намерены закончить стройку через 14 месяцев, там сейчас просто земля. (. . .) Торговый центр будет называться "Звезда", - сказал в свою очередь Киркоров.

По данным пресс-службы областного правительства, в рамках реализации нового проекта планируется создать 30 рабочих мест.

На нынешнем ПМЭФ Ленобласть планирует подписать более 30 соглашений на сумму 250 млрд рублей.