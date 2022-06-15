Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ООО "Строительные решения" планирует построить торгово-развлекательный комплекс (ТРК) во Всеволожском районе Ленинградской области, вложить 1,7 млрд рублей.

Соответствующее соглашение подписали в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) представители руководства региона и учредители ООО "Строительные решения" – певец Филипп Киркоров и Михаил Баракин.

"Мы понимаем, как это соглашение будет реализовываться на территории Ленинградской области. Компания получит все преференции в рамках действующих нормативных документов и законодательства Ленинградской области", - сказал губернатор области Александр Дрозденко.

Комплекс площадью 14 тыс. кв. м расположится на дороге в деревню Новосаратовка.

"Мы намерены закончить стройку через 14 месяцев, там сейчас просто земля. (. . .) Торговый центр будет называться "Звезда", - сказал в свою очередь Киркоров.

По данным пресс-службы областного правительства, в рамках реализации нового проекта планируется создать 30 рабочих мест.

На нынешнем ПМЭФ Ленобласть планирует подписать более 30 соглашений на сумму 250 млрд рублей.

Филипп Киркоров Строительные решения Ленинградская область ПМЭФ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Siemens Energy объяснила проблему с оборудованием для "Северного потока" санкциями Канады

ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });