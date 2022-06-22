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Филипп Киркоров получил 30% девелоперской компании "Строительные решения"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Певец Филипп Киркоров стал владельцем 30% уставного капитала ООО "Строительные решения" (Ленинградская область).

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Соответствующие изменения 20 июня внесены в ЕГРЮЛ.

Помимо Киркорова, в состав учредителей компании в тот же день вошел Михаил Баракин с долей 30%. Ещё 40% - у гендиректора компании Дмитрия Кононова.

15 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Строительные решения" и администрация Ленинградской области подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса (ТРК) во Всеволожском районе региона.

Инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей.

Филипп Киркоров Строительные решения
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