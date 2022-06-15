В Минпромторге заявили о достаточном запасе материалов в РФ для изготовления лекарств

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В России сформирован достаточный запас материалов для изготовления лекарств на территории страны, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Благодаря пандемии у (фармакологических - ИФ) предприятий запасы субстанций интермедиатов и сопутствующих веществ - год-два. Во время пандемии логистика упала, "дефициты дикие", цены выросли. Все запаслись, спокойно себя ощущают", - сказал Осьмаков в интервью НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что также сейчас в стране изготавливаются материалы для лекарств, производство которых не было налажено. Кроме того, дефицит предотвращают новые логистические маршруты: "Север-Юг", Китай, Иран, Индия. Также часть компонентов продолжают поставлять из Европы.

"Проблемы решаются, я могу сказать, что российская фармацевтика - одна из тех отраслей, которая чувствует себя уверенно. Опять же, благодаря пандемии", - подчеркнул замглавы Минпромторга.

По его словам, пик негативных последствий санкций в отношении экономики будет ощущаться осенью, работа по улучшению ситуации в этом направлении продолжается, идет поиск новых решений и новых рынков.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что никто из зарубежных компаний, производящих и поставляющих лекарственные препараты, не ушел с российского фармацевтического рынка

"Никто (из зарубежных компаний - ИФ) не ушел. Процесс отзыва регистрационных удостоверений идет также в любое другое время. Это рутинный момент", - сказал Глаголев на сессии форума "Лекарственная безопасность" на ПМЭФ.

Осьмаков также подтвердил, что никто из зарубежных компаний не ушел с российского фармацевтического рынка.

По словам Глаголева, после пандемии коронавируса по ряду позиций отечественные производители имеют значительные запасы расходных материалов, включая субстанции и вспомогательные вещества.

"Сейчас активно прорабатываются и ищутся пути логистических поставок (лекарств). Ключевые поставщики расходных материалов, если мы говорим, как минимум, о синтетических препаратах, не вводили никаких недружественных мер в отношении России. Этот запас прочности позволит профилактировать ситуацию на дальнейшую перспективу", - сказал замминистра.