Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Минпромторге заявили о достаточном запасе материалов в РФ для изготовления лекарств

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В России сформирован достаточный запас материалов для изготовления лекарств на территории страны, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Благодаря пандемии у (фармакологических - ИФ) предприятий запасы субстанций интермедиатов и сопутствующих веществ - год-два. Во время пандемии логистика упала, "дефициты дикие", цены выросли. Все запаслись, спокойно себя ощущают", - сказал Осьмаков в интервью НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что также сейчас в стране изготавливаются материалы для лекарств, производство которых не было налажено. Кроме того, дефицит предотвращают новые логистические маршруты: "Север-Юг", Китай, Иран, Индия. Также часть компонентов продолжают поставлять из Европы.

"Проблемы решаются, я могу сказать, что российская фармацевтика - одна из тех отраслей, которая чувствует себя уверенно. Опять же, благодаря пандемии", - подчеркнул замглавы Минпромторга.

По его словам, пик негативных последствий санкций в отношении экономики будет ощущаться осенью, работа по улучшению ситуации в этом направлении продолжается, идет поиск новых решений и новых рынков.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что никто из зарубежных компаний, производящих и поставляющих лекарственные препараты, не ушел с российского фармацевтического рынка

"Никто (из зарубежных компаний - ИФ) не ушел. Процесс отзыва регистрационных удостоверений идет также в любое другое время. Это рутинный момент", - сказал Глаголев на сессии форума "Лекарственная безопасность" на ПМЭФ.

Осьмаков также подтвердил, что никто из зарубежных компаний не ушел с российского фармацевтического рынка.

По словам Глаголева, после пандемии коронавируса по ряду позиций отечественные производители имеют значительные запасы расходных материалов, включая субстанции и вспомогательные вещества.

"Сейчас активно прорабатываются и ищутся пути логистических поставок (лекарств). Ключевые поставщики расходных материалов, если мы говорим, как минимум, о синтетических препаратах, не вводили никаких недружественных мер в отношении России. Этот запас прочности позволит профилактировать ситуацию на дальнейшую перспективу", - сказал замминистра.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

ПМЭФ-2022

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Siemens Energy объяснила проблему с оборудованием для "Северного потока" санкциями Канады

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });