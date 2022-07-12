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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Ассоциация фармпроизводителей не слышала об отказах поставлять лекарства в Россию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Отказов ведущих международных фармацевтических компаний поставлять лекарства в Россию пока не зафиксировано, но есть проблемы с логистикой, сообщил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

"Я таких отказов не знаю, и это подтверждает наше фундаментальное намерение обеспечивать поставки лекарственных препаратов, которые поставлялись ранее", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы оперируем в очень сложной среде, логистической, прежде всего. Проблемы (с логистикой), безусловно, есть. Мы пытаемся адаптироваться к этим условиям. Естественно нет постоянства в этой логистике, но мы смирились с этой ситуацией, и не ропщем по поводу трудностей в логистике или же естественного удорожания процессов поставки. Это для нас сейчас вопрос совершенно не того приоритета. Главное - обеспечивать поставки", - отметил Шипков.

Он добавил, что в процессе доставки препаратов находятся разные решения, в том числе по перевалке грузов с одного грузовика на другой, а также смена водителей в силу того, что прямые воздушные перевозки закрыты. "Приходится искать обходные пути, они немножко удлиняют путь и увеличивают финансовые расходы, но это вопрос второстепенный", - сказал Шипков.

Кроме того, по его словам, в ассоциации есть достаточное количество компаний, которые специализируются на разработке и создании препаратов для редких заболеваний.

"Пока мы не слышим серьезных претензий к нам по поводу проблем с теми или иными орфанными препаратами, - заявил исполнительный директор AIPM. - Мы очень надеемся, что в ближайшей перспективе ситуация будет санирована, и мы вернёмся к прежней нормальности".

AIPM Владимир Шипков
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