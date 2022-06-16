Минэкономразвития намерено улучшить прогноз по динамике ВВП РФ на 2022 год

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует уточнить прогноз по динамике российской экономики в 2022 году в лучшую сторону, заявил глава ведомства Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Последний месяц пошла волна улучшения оценок и прогнозов. ЦБ недавно уточнил прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону (действующий предполагает снижение ВВП в 2022 году на 7,8% - ИФ). Поэтому, скорее, мы видим, что те меры, которые интенсивно принимаются, они дают результат", - сказал министр.

Как сообщалось, ЦБ 10 июня улучшил свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 18-23% до 14-17%, одновременно заявил о том, что спад экономики будет меньше, чем текущий прогноз ЦБ от апреля (снижение на 8-10% в 2022 году).

Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ в апреле 2022 года на уровне 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.