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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Минфине допустили корректировку механизма акциза на сталь

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин не готов отказываться от акциза на сталь, но возможна донастройка механизма, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Это был долгосрочный источник формирования доходов бюджета. Поэтому отказываться от этого источника мы в принципе не готовы, - пояснил он. - При этом понятно, что за последние месяцы конъюнктура рынка изменилась, увеличились транспортные расходы, укрепление рубля оказало определенное воздействие. Соответственно, себестоимость металлургов выросла. Сейчас посмотрим на результаты мая-июня и будем принимать решение о том, нужно ли настраивать механизм акциза на сталь, с тем чтобы учитывать новые экономические реалии".

Отвечая на вопросы об НДПИ, Сазанов напомнил, что цены на железную руду и коксующийся уголь хорошие, но, поскольку поменялись рынки сбыта, возможно сделать привязку НДПИ к другим котировкам.

"Цены сейчас очень хорошие на железную руду и на коксующийся уголь, поэтому изменять НДПИ (нецелесообразно - ИФ), возможно, из-за того, что рынки сбыта поменялись, можно сделать привязку к иной котировке. Изменить привязку к точке, где рассчитываются котировки", - сказал он.

Сейчас за основу берется FOB Австралия, с учетом того, что основные поставки российской продукции идут в Китай, напомнил он.

Отмена повышенного НДПИ для удобрений не рассматривается, заявил Сазанов.

Алексей Сазанов Минфин РФ
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