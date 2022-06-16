В РФ могут вернуться к старой схеме расчета НДПИ для металлургов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти РФ обсуждают возврат к расчету НДПИ для металлургов по старой формуле, без учета действующего с 2022 года повышения, при значительном падении доходов отрасли, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос, как может измениться НДПИ для майнинга в случае принятия решения о его пересмотре, он сказал: "Это будет возврат к той системе расчета, которая была до внесения изменений для применения с этого года".

При этом Евтухов подчеркнул, что решение о пересмотре пока не принято. "Есть решение - к этому вопросу вернуться с учетом анализа результатов компаний за май-июнь. Тогда будут видны тренды: если действительно экспортная выручка драматически сократится, потребление снизится, тогда будут приниматься соответствующие решения", - пояснил замминистра. В настоящее время, по его словам, Минфин анализирует результаты металлургических компаний.

Евтухов отметил, что при одобрении решения о пересмотре налоговой нагрузки на металлургов высвобожденные средства должны быть направлены на поддержание рабочих мест и завершение инвестиционных проектов.

Ранее в четверг замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил журналистам, что сейчас Минфин не рассматривает корректировку НДПИ для металлургических компаний, но считает возможной донастройку налога в виде изменения базиса. "Цены сейчас очень хорошие на железную руду и на коксующийся уголь, поэтому изменять НДПИ (нецелесообразно - ИФ), возможно, из-за того, что рынки сбыта поменялись, можно сделать привязку к иной котировке. Изменить привязку к точке, где рассчитываются котировки", - сказал он, напомнив, что сейчас за основу берется FOB Австралия.

Ранее Евтухов пояснил журналистам, что дискуссия о пересмотре НДПИ и акциза на жидкую сталь связана с ожидаемым падением доходов металлургов во второй половине года.

"О прогнозах (снижения доходов - ИФ) пока сложно говорить, так как очень много неизвестных. На текущий момент сами металлургические компании прогнозируют снижение производства во второй половине года на порядка 30%. За первые четыре месяца и, думаю, за май результаты у металлургов остались практически на уровне прошлого года. Вторая половина года будет хуже с точки зрения показателей, в том числе из-за снижения внутреннего рынка после того, как внешние потребители, пользуясь ситуацией, стали просить дисконт к цене на поставляемую из РФ продукцию", - отметил он.

"Однако, не думаю, что ситуация сложится катастрофическая, потому что у металлургов очень большой запас прочности по результатам прошлого года и начала этого. Кроме того, государство готово оказать поддержку спроса на внутреннем рынке. Так, вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснулин заверил, что РФ выполнит нормы по строительству. Это важно, так как стройка обеспечивает более 50% потребления по разному сортаменту металлургической продукции. Кроме того, представлена программа по развитию инфраструктуры, ЖКХ, дорожного строительства. Это большие инвестиции и бюджетные вложения, и, если программа будет реализована, емкость внутреннего рынка вырастет, причем не только для металлургов, но и для других отраслей", - добавил Евтухов.

"Что касается повышенного НДПИ, акциза на жидкую сталь и экспортных пошлин (пошлины уже перестали действовать), то решение о введении этих мер принималось на фоне высокой маржинальности, которую получали металлурги годом ранее. Тогда эти меры были правильными и даже необходимыми. Можно сказать, что это был налог на роскошь. Сейчас ситуация изменилась, и, действительно, встал вопрос о том, чтобы пересмотреть эти решения, включая как акциз, так и НДПИ. Минфин предложил, и мы согласились, по итогам мая-июня проанализировать результаты металлургической отрасли и на этом основании принять решение о пересмотре", - напомнил замглавы Минпромторга.