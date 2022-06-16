"Росатом" 30 июня планирует начать строительство четвертого блока АЭС "Аккую"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" 30 июня планирует заливку первого бетона под блок №4 АЭС "Аккую" в Турции, сообщил "Интерфаксу" источник в госкорпорации в кулуарах ПМЭФ-2022.

Церемония заливки первого бетона символизирует начало строительства энергоблока.

Как сообщалось, лицензия на строительство была получена в октябре 2021 г.

АЭС "Аккую" - проект в атомной отрасли, реализуемый ГК "Росатом" по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй"). Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Старт началу строительства блока "3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.