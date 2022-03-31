Bloomberg узнал о возможном переносе сроков ввода АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Западные санкции в отношении России затрудняют процессы строительства и финансирования АЭС "Аккую" в Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких источников.

В частности, ограничения могут сказаться на сроках реализации проекта, пишет агентство.

Турция и Россия обсуждают потенциальные проблемы, включая защиту оборудования, которое должно быть заказано в третьих странах компанией "Росатом", рассказал агентству высокопоставленный источник в Турции, вовлеченный в процесс строительства.

Второй источник Bloomberg, также участвующий в реализации проекта, говорит о проблемах с финансированием. По его словам, Россия, ожидая эти проблемы, предложила Турции взять на себя финансирование проекта. Затем Турция сможет потребовать компенсацию от России в рамках бартерной сделки.

Второй источник также говорит, что нет никаких проблем с поставками как деталей и оборудования из России, так и заказанных в третьих странах до начала конфликта на Украине.

Bloomberg пишет, что не получил от "Росатома" ответ на свой запрос.

В середине марта министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез говорил, что не ожидает задержек в проекте атомной электростанции "Аккую".

"Росатом здесь является производителем энергии, не просто подрядчиком. У них инвестиционные обязательства. Мы введем первый блок в 2023 году, а затем остальные", - заявлял чиновник.