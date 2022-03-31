Bloomberg узнал о возможном переносе сроков ввода АЭС "Аккую" в Турции
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Западные санкции в отношении России затрудняют процессы строительства и финансирования АЭС "Аккую" в Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких источников.
В частности, ограничения могут сказаться на сроках реализации проекта, пишет агентство.
Турция и Россия обсуждают потенциальные проблемы, включая защиту оборудования, которое должно быть заказано в третьих странах компанией "Росатом", рассказал агентству высокопоставленный источник в Турции, вовлеченный в процесс строительства.
Второй источник Bloomberg, также участвующий в реализации проекта, говорит о проблемах с финансированием. По его словам, Россия, ожидая эти проблемы, предложила Турции взять на себя финансирование проекта. Затем Турция сможет потребовать компенсацию от России в рамках бартерной сделки.
Второй источник также говорит, что нет никаких проблем с поставками как деталей и оборудования из России, так и заказанных в третьих странах до начала конфликта на Украине.
Bloomberg пишет, что не получил от "Росатома" ответ на свой запрос.
В середине марта министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез говорил, что не ожидает задержек в проекте атомной электростанции "Аккую".
"Росатом здесь является производителем энергии, не просто подрядчиком. У них инвестиционные обязательства. Мы введем первый блок в 2023 году, а затем остальные", - заявлял чиновник.
АЭС "Аккую"
Это проект, реализуемый ГК "Росатом" по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй"). Он включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.
Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Заливку бетона под четвертый энергоблок планируется начать в этом году.
Старт началу строительства блока N3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.